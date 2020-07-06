Большинство сохранились свои посты

Во Франции обновился состав правительства после отставки премьер-министра Эдуара Филиппа.

Главой МВД назначен экс-министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен, пишет ТАСС.

Свои посты сохранили глава Минобороны Флоранс Парли, министр иностранных экономики и финансов Брюно Ле Мэр, глава Минздрава Оливье Веран, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Смена членов кабинета министров началась после отставки премьер-министра Эдуара Филиппа, занимавшего эту должность с мая 2017 года. На его место назначили координатора стратегии начавшегося выхода страны из режима изоляции, связанной с коронавирусом, Жана Кастекса. Он должен был сформировать новый состав кабмина.

По данным СМИ, отставка Филиппа произошла на фоне неудачного результата партии Макрона "Вперед, Республика!" на региональных выборах и после победы на выборах мэра города Гавр 28 июня. 5 июля Филипп официально вступил в должность градоначальника.

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