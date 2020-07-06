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Москвичка закрылась в квартире и угрожает убить детей

20:53
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Женщина отказывается открывать дверь полиции

На западе Москвы женщина забаррикадировалась в квартире и угрожает убить себя и детей.

ЧП произошло на улице Главмосстроя, дом 4, корпус 2 в районе Солнцево.

По данным источника ТАСС, мать находится в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия приехала полиция, женщина отказываться открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов и МЧС.

Как сообщает телеканал "360", угроза для детей признана реальной.

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