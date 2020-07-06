Сенчукова отказалась разводиться с Рыбиным ради пиара

Пара боится скандалов

Наталья Сенчукова призналась, что боится и не хочет скандалов вокруг своего брака с Виктором Рыбиным. По ее словам, звездная пара не собирается "бросать все на алтарь популярности".

"Помню, Татьяна Лазарева однажды посоветовала: "Для привлечения внимания есть один хороший трюк — развод". Но нам такой черный пиар точно не нужен", — заявила певица в интервью eg.ru ("Экспресс-газета").

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в браке уже 30 лет. Певица рассказала, что секрет их долгого брака заключается в любви и уважении друг к другу.

"За это время не расставались, не предавали и не подставляли друг друга. Плюс постоянно работаем над нашими отношениями. Мой Витя - очень порядочный, совсем не бабник, как его представляют некоторые", - сказала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"