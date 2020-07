Скончался известный американский кантри-музыкант

Он всю свою жизнь посвятил музыке

На 84-ом году жизни скончался американский кантри-музыкант Чарльз (Чарли) Дэниелс.

Музыкант умер 6 июля в госпитале американского города Нашвилл (штат Теннесси) от геморрагического инсульта – это острое нарушение кровообращения, вызванное кровоизлиянием в головной мозг.

Дэниэлс родился в 1936 году и всю свою жизнь посвятил музыке. Кроме сольной карьеры он принимал участие в записи альбомов Боба Дилана и Леонарда Коэна.

Самой известной его песней стала "The Devil Went Down to Georgia". В 2016 году музыкант был посвящен в "Зал славы кантри", пишет РИА Новости.

