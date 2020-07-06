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Скончался известный американский кантри-музыкант

21:10
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Он всю свою жизнь посвятил музыке

На 84-ом году жизни скончался американский кантри-музыкант Чарльз (Чарли) Дэниелс.
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Музыкант умер 6 июля в госпитале американского города Нашвилл (штат Теннесси) от геморрагического инсульта – это острое нарушение кровообращения, вызванное кровоизлиянием в головной мозг.

Дэниэлс родился в 1936 году и всю свою жизнь посвятил музыке. Кроме сольной карьеры он принимал участие в записи альбомов Боба Дилана и Леонарда Коэна.

Самой известной его песней стала "The Devil Went Down to Georgia". В 2016 году музыкант был посвящен в "Зал славы кантри", пишет РИА Новости.

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