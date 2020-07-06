"Потом видно будет": адвокат Ефремова продолжает интриговать

Признать вину актер всегда успеет, считает защитник

Столичная полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Автомобильная авария произошла в Москве вечером 8 июня на Садовом кольце. Ефремов, находясь за рулем внедорожника, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. В крови актера, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. В правоохранительных органах, в свою очередь, подчеркнули, что в ходе расследования были проведены все необходимые экспертизы.

"С учетом повышенного внимания общественности были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательства по уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Сам актер неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. Тем временем в минувшую пятницу его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов "считает себя невиновным в совершении ДТП", но позже отказался от этих слов, заявив, что его не так поняли. И сегодня в интервью корреспонденту "ТВ Центра" Пашаев окончательно прояснил свою позицию.

"Он (Ефремов) вообще-то считает, что виновен. Это я считаю, что невиновен. И я с ним общался на эту тему, долго разговаривал, и я ему объяснял, что мы вину признать всегда успеем. Давайте сначала исследуем те материалы, которые у меня есть, все доказательства которые есть в суде, а потом уже будет видно", - сказал Пашаев.

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