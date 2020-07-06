Пьяные бредни: продолжение истории с детьми-заложниками на западе Москвы

В деле замешана сестра матери несовершеннолетних

Полицейские задержали женщину, угрожавшую убить своих детей в квартире на западе Москвы.

Ее требования на данный момент не ясны, женщину доставили в отделение полиции. По данным СМИ, конфликт возник между двумя сестрами, одна из которых пытается лишить родительских прав вторую из-за употребления алкоголя и, как пишут ряд СМИ, наркотических веществ.

Пострадавших в ходе происшествия нет. Правоохранительные органы начали проверку, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве. Детей вместе с тетей отправили в больницу на обследование.

Ранее стало известно, что на улице Главмосстроя, дом 4, корпус 2 в районе Солнцево пьяная женщина забаррикадировалась в квартире, угрожая убить себя и двух своих детей. Некоторое время сотрудникам правоохранительным органов не удавалось проникнуть в помещение.

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