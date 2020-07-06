В Подмосковье приступили к демонтажу временных госпиталей в "Крокусе" и "Патриоте"

Концертный зал и парк возвращаются к привычной жизни

В Московской области начали сворачивать работу двух временных госпиталей для коронавирусных больных.

Они были размещены в парке "Патриот" в Алабине и в концерном зале "Крокус Сити Холл", заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Теперь, когда COVID-19 пошел на спад, необходимости в них нет.

Временные госпитали в "Патриоте" и "Крокус Сити Холле" были в конце апреля из-за пандемии COVID-19. Каждый из них был рассчитан на 1,5 тысячи коек.

Сейчас абсолютное большинство клиник Подмосковья вновь приступило к оказанию плановой медицинской помощи.

По данным на 6 июля, в Подмосковье выявлено 10 166 случает коронавируса. Выздоровели 6 869, умер 141 человек.

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