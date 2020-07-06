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Потасовку Сергея Полонского с обманутым дольщиком сняли на видео

22:38
  • понедельник
  • 06 июля 2020

От бизнесмена требовали вернуть "украденные деньги"

Бизнесмен Сергей Полонский устроил потасовку с обманутым дольщиком жилого комплекса"Кутузовская миля". Инцидент произошел в башне "Федерация" делового центра Москва-Сити.

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Полонский вступил в спор с обманутым дольщиком, который требовал вернуть "украденные деньги". Бизнесмен в ответ посоветовал позвонить в полицию и написать заявление. Видео потасовки публикует ТВЦ.RU.

"Написали? Молодец, ну напишите еще", - самодовольно заявил Полонский.

Конфликт удалось предотвратить прибывшим сотрудникам Росгвардии. После этого Сергей Полонский начал записывать себя на видео и кричать, размахивая руками: "Это уникальная страна". Затем бизнесмен встал посреди холла и громко закричал.

В 2017 году Сергей Полонский был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при строительстве "Кутузовской мили". Бизнесмена освободили от наказания из-за истечения срока давности по делу.

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