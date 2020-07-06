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"Совсем ребенок": опубликовано редкое фото Галкина в компании Степаненко

23:03
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Снимок сделал Евгений Петросян 20 лет назад

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал раритетную фотографию с молодыми Максимом Галкиным, Еленой Степаненко и актером Святославом Ещенкою

Этот снимок Дроботенко выложил в Instagram в качестве запоздалого подарка пародисту на день рождения. Фото сделал Евгений Петросян.

"Вспомнил это фото и понял, что даже скучаю по тем временам. <...> Мы готовились к юморине в Кремле, собирались вместе и накидывали шутки. На сленге юмористов это называется "бредили". А как снято хорошо! Собственно, об этом и пост. Скрытая реклама. Есть у меня один любимый фотограф, армянин, - подписал снимок Дороботенко.

Снимок был сделан 20 лет назад, тогда юмористу было всего 24 года. Поклонники не узнали Галкина и оставили десятки комментариев под постом.

"Галкину молодость не к лицу. Он чем старее, тем привлекательнее", - заметила svetlana.m.makarchuk.

"Макс такой красивый!", - восхитилась elena4ura.

"Макс здесь совсем ребенок, мы его уже знали в то время?", - задался вопросом vladimir.blagoveshchenskii.

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