"Развал бюрократических структур": чем вызвана воинственная риторика Киева

Каждый говорит и делает, что хочет

Возможна ли эскалация конфликта на востоке Украины и наращивание напряженности вокруг Крыма? И какими реальными ресурсами располагает сегодня партия войны в Киеве.

Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час". Гость студии - политолог и дипломат, обозреватель международного агентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Это свидетельствует о полном развале украинских бюрократических структур, где каждый говорит и делает, что хочет. И пиарится, как хочет", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"