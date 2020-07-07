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Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

08:12
  • вторник
  • 07 июля 2020

Они чувствуют себя хорошо

У второй группы добровольцев, которая испытывает вакцину от коронавируса, нет никаких осложнений или побочных реакций - они чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Минобороны.
Когда в России появится вакцина от коронавируса

Военное ведомство проводит исследования вместе с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Все 20 человек находятся под постоянным наблюдением - специалисты измеряют им давление, пульс, температуру, проводят осмотр. На следующей неделе им введут второй компонент вакцины, передает "ТВ Центр".

Напомним, в первой группе - 18 человек, которым сделали прививки в середине июня. Специалисты, убедившись в безопасности препарата, количество испытуемых увеличили. Среди добровольцев -  военные и гражданские лица. Исследования планируют завершить в конце июля.

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