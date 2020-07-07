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Названы самые высокооплачиваемые профессии для "удаленки"

08:20
  • вторник
  • 07 июля 2020

Меньше 100 тысяч они не получают

Самую большую зарплату за работу на "удаленке" могут получать бухгалтеры, которые работают с b2b-сегментом. Речь идет о сумме в 250 тысяч рублей. 

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на сервис подбора персонала "Работа.ру", на зарплату в районе 150-200 тысяч рублей могут претендовать переводчики с английского языка. Их итоговый заработок зависит от числа заказов. 

В число самых высокооплачиваемых вакансий удаленной работы также попали менеджеры по развитию бизнеса (от 100 тысяч рублей + проценты от продаж), специалисты по контекстной рекламе (до 120 тысяч) и PHP-программисты (до 110 тысяч).

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