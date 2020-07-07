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Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию

08:29
  • вторник
  • 07 июля 2020

Приграничные регионы под жестким контролем

Обнаруженные в Юго-Восточной Азии очаги бубонной чумы не представляют опасности для населения России. Регионы, где это заболевание когда-либо появлялось, под жестким контролем, заявил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Бубонная чума выявлена в двух странах Азии

По словам Онищенко, интенсивно работают противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии. Они держат ситуацию под контролем, наблюдают за очагами, проводят дезинфекционные мероприятия и санации.

"Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю", - сказал Онищенко. Он добавил, что завоз чумы на территорию России из-за границы исключен.

Депутат объяснил, как заражаются чумой. По словам Онищенко, инфицирование происходит в результате укуса блохи, которая живет на больном животном. Чтобы воспрепятствовать распространению болезни, подготовленные и оснащенные всем необходимым подразделения проводят обеззараживание местности, обрабатывают норы грызунов, уничтожают блох, рассказал Онищенко изданию "Вечерняя Москва".

Ранее сообщалось, что очаг бубонной чумы обнаружен в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. В больницы поступил пациент с симптомами опасного заболевания. В регионе объявлен режим повышенной эпидемиологической опасности.

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