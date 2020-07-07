Японского финансиста восхитила реакция России на "корона-шок"

Российская экономика продемонстрировала свою прочность

Японский экономист Юсукэ Оцубо выразил мнение, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, не нанес российской экономике существенного вреда.

По словам Оцубо, Россия обладает продвинутыми технологиями преодоления кризисов. Страна "закалилась" во время санкционной борьбы с Западом и имеет большой потенциал экономического роста.

При этом эксперт признал, что падение нефтяных цен затормозило экономическое развитие России.

"Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным", - написал японец в статье для JB Press, с трудом сдерживая восхищение.

Как передает РИА Новости, Юсукэ Оцубо занимает пост директора по иностранным инвестициям инвестиционно-финансового холдинга United Managers Japan Inc. Оцубо - авторитетный специалист по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой.

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