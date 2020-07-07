Кабмин одобрил запрет на двойное гражданство для дипработников

Изменения обусловлены принятием поправок к Конституции

Запрет послам и постоянным представителям России иметь двойное гражданство поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности. Как указано в проекте отзыва кабмина на законодательную инициативу, изменения обусловлены принятием поправок к российской Конституции.

Согласно новым конституционным положениям, которые на днях вступили в силу, отдельным должностным лицам запрещается иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране, хранить в зарубежных банках вклады, наличные денежные средства и ценности.

Законопроект уже поддержал профильный комитет Госдумы по международным делам. В парламент документ внесли 28 февраля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В проекте закона предлагается ввести требование для послов и постпредов – отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Кроме того, главам дипмиссий запрещается приобретать иностранное гражданство или вид на жительство в период исполнения ими своих полномочий, передает ТАСС.

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