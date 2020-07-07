ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые распространенные болезни полости рта при COVID-19

09:26
  • вторник
  • 07 июля 2020

Всем переболевшим стоит записаться к стоматологу

Ученые установили, что коронавирусная инфекция может вызывать заболевания полости рта. У пациентов возникают язвы, бляшки и трещины на языке, а также кандидоз полости рта. Кроме того, некоторые заболевшие частично теряют вкусовую чувствительность. 
Когда в России появится вакцина от коронавируса

Специалисты из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали состояние пожилого мужчины с коронавирусом. У него обнаружили желтые язвы во рту, трещину и белую бляшку на языке. Ученые назвали это вторичным поражением, которое возникло после системного ухудшения здоровья из-за вируса. 

По мнению исследователей, переболевшие COVID-19 люди нуждаются в стоматологическом наблюдении после выздоровления. 

Гендиректор Немецкого дентального имплантологического центра Марет Хашиева сказала, что заболевания полости рта часто возникают из-за снижения иммунитета. 

"Заболевания полости рта могут провоцировать и лекарственные препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. К таковым прежде всего относятся антибиотики. Их прием, особенно длительный, нарушает баланс микрофлоры, что может стать причиной развития кандидоза (молочницы) ротовой полости", - цитируют ее "Известия"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Стоматолог осматривает пациента
Стоматолог осматривает пациента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.