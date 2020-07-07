Названы самые распространенные болезни полости рта при COVID-19

Всем переболевшим стоит записаться к стоматологу

Ученые установили, что коронавирусная инфекция может вызывать заболевания полости рта. У пациентов возникают язвы, бляшки и трещины на языке, а также кандидоз полости рта. Кроме того, некоторые заболевшие частично теряют вкусовую чувствительность.

Специалисты из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали состояние пожилого мужчины с коронавирусом. У него обнаружили желтые язвы во рту, трещину и белую бляшку на языке. Ученые назвали это вторичным поражением, которое возникло после системного ухудшения здоровья из-за вируса.

По мнению исследователей, переболевшие COVID-19 люди нуждаются в стоматологическом наблюдении после выздоровления.

Гендиректор Немецкого дентального имплантологического центра Марет Хашиева сказала, что заболевания полости рта часто возникают из-за снижения иммунитета.

"Заболевания полости рта могут провоцировать и лекарственные препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. К таковым прежде всего относятся антибиотики. Их прием, особенно длительный, нарушает баланс микрофлоры, что может стать причиной развития кандидоза (молочницы) ротовой полости", - цитируют ее "Известия".

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