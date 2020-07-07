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Природные пожары тушат в 17 регионах России

11:35
  • вторник
  • 07 июля 2020

Сложная обстановка в Иркутской области и Бурятии

Аномально жаркая и сухая погода привела к резкому росту площади природных пожаров. По последним данным, огнём охвачено больше 140 тысяч гектаров в 17 регионах, передает "ТВ Центр".

Наиболее сложная обстановка - в лесах Бурятии. В Иркутской области 18 населённых пунктов заволокло дымом, хотя очаги возгорания находятся далеко в тайге. На борьбу с огнём брошены свыше 700 человек и больше сотни единиц спецтехники.

Задействована авиация. Самолёт-амфибия Бе-200 производит сбросы воды. Накануне к очагам возгорания были доставлены почти 270 тонн. Однако жара и ветер способствуют быстрому распространению пламени.

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