Китайский Ухань переживает наводнение (видео)

Город серьезно пострадал

В Китае переживают сильнейшее наводнение, которое началось из-за проливных дождей. Ливни не прекращаются уже несколько суток, передает "ТВ Центр".

Только по предварительным данным, в разных регионах Китая 121 человек погиб или пропал без вести. Серьезно пострадал Ухань и другие города провинции Хубей - дороги быстро ушли под воду, повреждены дома и постройки.

В провинции Аньхой из-за непогоды покинуть свои дома пришлось десяткам тысяч жителей, повреждено более 600 жилых строений. Ущерб от стихии оценивается в 72 с половиной миллиона долларов.

А в Японии жертвами разгула стихии уже стали свыше 50 человек. Дожди обрушились на юго-запад страны на прошлой неделе. Сотни тысяч людей вывезли в пункты временного размещения, которые то и дело тоже уходят под воду. Нарушено железнодорожное и автобусное сообщение. В трех префектурах более 6 тысяч домовладений остались без электричества. Из-за разрушенных дорог спасателям нередко приходится добираться до пострадавших только по воздуху.

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