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Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

11:38
  • вторник
  • 07 июля 2020

Они чувствуют себя хорошо

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу 7 июля Карачаево-Черкесия, Брянская и Смоленская области переходят на второй этап снятия ограничительных мер. А в Москве продолжают клинические испытания вакцины от коронавируса.
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Температура 36,4, давление в норме, никаких симптомов заболевания нет. Уже две недели группа добровольцев находится под наблюдением врачей в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Их отбирали по всей стране - военнослужащих по контракту и гражданских специалистов - для проведения испытаний вакцины от коронавируса.

"У меня такая история была, что я стоял в наряде и тому человеку, с которым я стоял в наряде, ему предложили. Ну, он как бы засомневался и отказался, а я сразу согласился. Для меня было огромной честью стать испытателем, чтобы другие люди потом смогли использовать ту вакцину, которую мы сейчас проверяли", - говорит один из добровольцев.

18 июня прививку сделали первой группе испытателей-добровольцев, 23 июня - второй. До этого они прошли полное медицинское обследование.

 "Сегодня прошел, можно так сказать, экватор нахождения в стационаре. Впереди еще две недели пребывания у нас в лечебном учреждении. Сегодня мы взяли образцы крови для того, чтобы посмотреть, как работает их иммунитет", - рассказала заведующая терапевтическим отделением Светлана Волчихина.

Добровольцы говорят: непривычно быть здоровыми, но при этом находится в стационаре. Время проводят, читая книги, в том числе по медицине, общаются с родными в интернете.

На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам введут второй компонент вакцины. Так называемый "бустерный" вариант вакцинации должен дополнительно усилить защитные функции организма и увеличить продолжительность иммунитета.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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