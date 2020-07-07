ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв коронавируса в мире превысило 537 тысяч

09:34
  • вторник
  • 07 июля 2020

За сутки скончались 3723 человека

За последние сутки от связанных с коронавирусом заболеваний в мире скончались 3723 пациента. Общее число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 537504 человек. Такие данные на 8 часов утра по московскому времени приводит американский университет Хопкинса.
Россия поможет Конго в борьбе с коронавирусом

Зараженных COVID-19 в мире насчитывается более 11,5 миллиона. За последние сутки это число увеличилось на 143474. Выздоровели 6,28 миллиона человек.

По данным портала Worldometer уровень смертности на 1 миллион жителей планеты составил 69,4. В США на 1 миллион населения скончались 402 человека, Бразилии - 308, в Индии - 15. В Соединенных Штатах выявлено 2 936 077 заболевших, в Бразилии число инфицированных достигло 1 623 284.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Похороны пациентов, умерших от коронавируса в Индии
Похороны пациентов, умерших от коронавируса в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.