Число жертв коронавируса в мире превысило 537 тысяч

За сутки скончались 3723 человека

За последние сутки от связанных с коронавирусом заболеваний в мире скончались 3723 пациента. Общее число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 537504 человек. Такие данные на 8 часов утра по московскому времени приводит американский университет Хопкинса.

Зараженных COVID-19 в мире насчитывается более 11,5 миллиона. За последние сутки это число увеличилось на 143474. Выздоровели 6,28 миллиона человек.

По данным портала Worldometer уровень смертности на 1 миллион жителей планеты составил 69,4. В США на 1 миллион населения скончались 402 человека, Бразилии - 308, в Индии - 15. В Соединенных Штатах выявлено 2 936 077 заболевших, в Бразилии число инфицированных достигло 1 623 284.

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