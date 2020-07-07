США пригрозили Китаю дополнительными санкциями из-за Гонконга

Какова реакция Пекина?

США введут новые санкции против Китая. Как заявляют в Госдепартаменте, они направлены на защиту демократии в Гонконге. С конца июня там запрещены протесты оппозиции и введён так называемый закон о нацбезопасности. Который очень не нравится Вашингтону и Лондону.

Они скрывают лица за белыми листками бумаги. Протесты оппозиции в Гонконге теперь выглядят вполне цивилизовано. Никаких погромов и столкновений с полицией. Новый закон о защите нацбезопасности действует, передает "ТВ Центр".

За призывы к свержению власти и сепаратизм теперь - до 10 лет заключения. За преступления против нацбезопасности и подрывную деятельность - тюрьма пожизненно. Документ предполагает и создание на территории автономного района силовой структуры, подчиняющейся Пекину. Год протестов стоил Гонконгу статуса тихой финансовой гавани - это миллиарды. От перекрытых демонстрантами улиц и остановленного метро страдали сами жители. Туризм и торговля еще до эпидемии остались без денег. Поэтому новый закон, призванный навести порядок, бизнес только приветствует.

Режиссеры бунта всё это время даже не пытались себя маскировать. Так что весьма кстати - новый закон ставит заслон иностранному вмешательству - это прописано отдельным пунктом. Вашингтон, конечно, тут же вводит санкции: отмена для Гонконга льготного таможенного режима, запрет на продажу технологий двойного назначения, на выдачу виз китайским чиновникам, акт в защиту гонконгских свобод. Facebook и его служба обмена сообщениями WhatsApp заявляют, что не станут отвечать на запросы от правительства Гонконга и предоставлять информацию о пользователях. А американский госсекретарь грозит заблокировать в США работу модного нынче китайского приложения TikTok.

"Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах, могу заверить вас: Соединённые Штаты сделают всё, как надо. Я не хотел бы опережать заявление президента на эту тему. Но рекомендовал бы использовать их только в том случае, если хочется, чтобы личные данные оказались в руках Коммунистической партии Китая", - сказал Майкл Помпео.

Уходить по-английски из своей бывшей колонии не намерен и Лондон. Китайский закон о нацбезопасности критикует что есть мочи - как всегда в унисон с заокеанскими патронами.

Пекин в свою очередь вновь и вновь просит западных партнеров не совать нос в чужие дела. Главное, что сам Гонконг политику Китая поддерживает. Однако Вашингтон уже обещает дополнительную поддержку оппозиции и напоминает о том, что Великобритания готова принять до трёх миллионов человек, которые захотят покинуть китайский автономный район. Готовы ли принять хоть кого-нибудь Соединенные Штаты, почему-то не уточняется.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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