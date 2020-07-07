Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Эвелины Блохиной

Девочке срочно нужна помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 11-летней Эвелины Блохиной. Девочке диагностировали редкую форму остеосаркомы. Она уже перенесла сложнейшую операцию, ей удалили пораженный опухолью участок - плечевой сустав и часть плечевой кости. Теперь важно сохранить подвижность правой руки - для этого Эвелине требуется раздвижной эндопротез. Он стоит 1 миллион 247 тысяч рублей. Для семьи из Краснодара эта сумма неподъёмная. Но все вместе мы можем помочь девочке.

Чтобы помочь Эвелине, отправьте SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Эвелины Блохиной, программа 1017

11-летней Эвелине сложно запомнить, как называется временная конструкция в ее руке. За последние месяцы медицинских терминов стало слишком много - это новая реальность девочки и ее семьи. Самое страшное слово прозвучало в марте: остеосаркома.

Ее оптимизм и стойкость заставляют родных поверить: все будет хорошо, вместе они справятся. Рука девочку стала беспокоить еще осенью - сначала думали, что ничего серьезного, просто потянула мышцы. Но потом появилась припухлость, а по вечерам - невыносимые боли.

"Я продолжала ходить в школу, но портфель я не носила на двух плечах - я носила на одном, потому что мне было очень больно", - рассказывает Эвелина Блохина.

"Не могла ровно выпрямить спину, потому что были боли. И рука постоянно находилась в таком положении, как будто она ее носит за собой", - говорит Татьяна Блохина, мама Эвелины.

Эвелину начали обследовать. Когда поставили диагноз, опухоль была только на плечевой кости, но после биопсии шишка начала стремительно расти, и поразила сустав.

"В Краснодаре нам предлагали ампутировать руку, полностью", - рассказала Татьяна Блохина.

В Москве дали шанс, но ждать операции пришлось целый месяц. Страшно было каждый день - ведь могли пойти метастазы. В середине июня в Центре имени Димы Рогачева девочке сделали сложнейшую операцию - полностью удалили плечевой сустав и пораженный участок кости. Причем врачам удалось сохранить магистральные сосуды и нервы.

На второй день после операции рука была как чужая, почти не слушалась, но Эвелина очень старалась. "Врач приходил посмотреть - сможет ли она сделать пальчик вверх - она ручкой ему помахала - я уже все умею, я все могу", - говорит мама Эвелины.

Сейчас Эвелина ходит в специальной повязке и все делает левой рукой. Чтобы правая снова начала двигаться, нужен дорогостоящий эндопротез из титанового сплава. Его можно заказать в Англии, но стоит он больше миллиона рублей, у семьи такой суммы нет.

"Даже если все продать, и половины не соберем, если продать все, что у нас есть", - говорит Татьяна Блохина.

Эндопротез изготовят индивидуально, имплант позволит удлинять руку по мере роста ребенка. Это для Эвелины шанс на полноценную жизнь.

"Чем раньше будет установлен эндопротез, тем раньше можно будет начать реабилитацию. Тем раньше можно будет начать разработку движений в оперированном плечевом суставе. И чем раньше это будет сделано - тем больше шансов на то, что функция будет лучше", - сообщил ортопед отделения онкологии и детской хирургии Центра им. Димы Рогачева Николай Большаков.

Пока девочка не может поднять руку, но на всех фотографиях - ее сигнал миру, что все будет отлично. Что она снова будет танцевать и смеяться. А еще знать: те, кто помог ей - где-то рядом.

Наталья Тарасова, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

Чтобы собрать нужную сумму на раздвижной эндопротез, Эвелине нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим телезрителей за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет просто жить!

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