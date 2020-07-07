Через несколько лет объем лавандовых полей должен вырасти до 4 тысяч гектаров

В Крыму начался сбор лаванды. Эти ароматные лиловые цветы неспроста являются одним из главных символов полуострова. Климат там подходит для них идеально. Сейчас в регионе выращивают сразу несколько сортов. Причём, именно местной селекции.

Уходящие далеко за горизонт стройные ряды лаванды – безмятежный пейзаж степного Крыма. И визитная карточка полуострова. От серо-лилового до ярко-фиолетового – десятки оттенков в разное время дня. Головокружительный вид с высоты птичьего полета. И столь же завораживающий на земле.

Лаванду называют райским цветком не только за красоту, но и из-за происхождения. По одной из христианских легенд, эти кусты появились в Эдемском саду. Изгнанные Адам и Ева принесли растения на землю. И вот уже несколько тысяч лет человечество может наслаждаться этой неземной красотой и дурманящим ароматом.

В пик цветения сюда приезжали до 10 тысяч человек в день. Художников, романтиков и туристов не остановит даже 35-градусная жара.

Это одно из самых больших лавандовых полей не только в России – в Европе. 180 гектаров. С такими объемами справится только техника. Да и то понадобится две недели. На поле – три сорта. Все местной селекции. Посадки долговечные. Благодаря климатическим условиям и почве лаванда в Крыму не требует постоянного обновления, как в Европе.

В промышленном масштабе лаванду на полуострове начали выращивать в 30-е годы прошлого века. Советский Союз был крупнейшим поставщиком эфирных масел в мире. Продукцию отправляли даже во Францию. Во время войны масло использовали для лечения ожогов у танкистов и летчиков. В санаториях Крыма помощью лавандовой аромотерапии исцеляли даже больных туберкулезом.

Украина отрасль не поддерживала. Поля отдали под коттеджную застройку. Возрождение началось лишь несколько лет назад, когда производителям стали передавать бесхозные земли.

Сейчас главные производители "пурпурного золота" - Болгария и Франция. Крым по сути только восстанавливает утраченные позиции. С этого года начнётся региональная финансовая поддержка эфирно-масленичной отрасли. А уже через пять лет объем лавандовых полей должен вырасти до 4 тысяч гектаров. Тогда можно будет и про экспорт подумать.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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