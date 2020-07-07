Число выздоровевших от COVID-19 в Москве увеличилось на 2 тысячи

Всего выздоровели почти 160 тысяч человек

В Москве продолжает расти число вылеченных пациентов с ранее установленным диагнозом COVID-19. За минувшие сутки оно увеличилось более чем на 2 тысячи, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718", - сказала Ракова. Вице-мэр напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся Москвичи, у которых нет хронических заболеваний, ВИЧ или гепатитов, могут стать донорами плазмы или волонтерами, помогающими больным COVID-19. Возраст кандидатов – от 18 до 55 лет, напомнила Ракова.

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