Что категорически нельзя делать на Ивана Купала

7 июля в России отмечают сразу два праздника

7 июля в народе отмечают день Ивана Купала - праздник, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. В этот же день христиане празднуют Рождество Иоанна Предтечи. За последние века христианский и языческий праздники так переплелись, что многие не видят между ними особой разницы.

В ночь на Ивана Купала наши предки прыгали через костры, тушили факелы в воде, плели венки, искали цвет папоротника, пели песни, водили хороводы и купались в водоемах. Иногда совершали ритуальные бесчинства: разбрасывали дрова, пачкали стены домов и ручки дверей, крали гусей или затаскивали телегу на крышу.

Есть версия, что Иван Купала - это народный вариант имени Иоанна Предтечи, который крестил людей, погружая их в воду. Великого пророка, который подготовил людей к приходу Иисуса Христа, вспоминают 7 июля. Верующие в этот день ходят на службу, читают молитвы покаяния и радости.

До 12 июля идет Петров пост, поэтому 7 июля нельзя есть продукты животного происхождения. Единственное исключение - рыба. Также запрещено употреблять алкоголь.

Поскольку Иоанну Крестителю отрубили голову по приказу царя Ирода, 7 июля нежелательно без особой надобности использовать режущие предметы и резать овощи округлой формы.

Суеверные люди в этот день боятся давать в долг и занимать, а также поднимать с земли оброненные кем-то деньги. В старину верили, что на Ивана Купала нельзя принимать подарки и сладости. Все это якобы может навлечь на человека беду.

7 июля запрещено ругаться, драться, сквернословить, злиться и тосковать в одиночестве.

Славяне считали, что после захода солнца опасно купаться, так как русалки, водяные и прочие мифические существа могут погубить человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"