Занятым на общественных работах россиянам выплатят пособия по безработице

Финансирование утверждено правительством

Правительство России приняло постановление о правилах распределения средств на создание временных рабочих мест. В соответствии с документом, безработные, занятые на общественных работах, продолжат получать положенные им пособия.

"Безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В правительстве отметили, что помощь, в частности, получат регионы, где есть предприятия, которые перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, сократили персонал или вообще приостановили работу.

Ранее сообщалось, что на финансирование этой меры выделено 4 миллиарда рублей. В правительстве подчеркивают, что, благодаря федеральной поддержке, региональные власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ.

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