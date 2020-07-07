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Депутат Мосгордумы Самышина: поликлиники Москвы возвращаются к обычному режиму работы

10:48
  • вторник
  • 07 июля 2020

Перед возвращением к нормальному режиму в медучреждениях была проведена тщательная дезинфекция

Столичные поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме. Перед этим в медучреждениях провели тщательную дезинфекцию, всех врачей протестировали.

"Безусловно, пока сохраняется и масочный, и перчаточный режим. Всем пациентам на входе измеряется температура, то есть часть мер, конечно, уже сняты, такие серьезные, самые строгие, но тем не менее, мы еще пока не расслабляемся", - сообщила АГН "Москва" главврач городской поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина.

Она рассказала, что на базе городской поликлиники №3 был развернут очередной КТ-центр, который три месяца полноценно работал на пациентов с COVID-19. "Надо сказать, что мы в апреле принимали ежедневно около 90-100 пациентов, то в июне месяце у нас количество пациентов сократились. В конце прошлой недели это были единичные пациенты с подтвержденным коронавирусом", - отметила депутат.

По словам Самышиной, последние три месяца были непростыми. "Сегодня первый день, когда мы работали в своих поликлиниках", - добавила она.

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