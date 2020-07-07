Борющийся с раком Александр Беляев перенес сложную операцию

Ему установили имплант в районе таза

71-летний телеведущий Александр Беляев сообщил, что недавно у него обнаружили пятисантиметровую опухоль. Его оперировали девять часов, причем сразу две медицинские бригады.

"Случилось ужасное - резко поднялся сахар, я был весь в крови. <...> Была тяжелая кровавая эпопея", - цитирует Беляева starhit.ru.

Ведущий прогноза погоды уточнил, что борется с раком прямой кишки, а не легкого, как писали СМИ.

Сейчас знаменитость отдыхает за городом, наслаждается свежим воздухом и радуется временной, но все-таки победе над болезнью.

"Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Что еще? Метастаз нет..." - говорит Беляев.

В мае стало известно, что телеведущий перенес операцию по удалению абсцесса. Он целую неделю провел в больнице.

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