Оперштаб зафиксировал самый низкий суточный прирост заболевших COVID-19 в России

Умерли от связанных с коронавирусом болезней 198 человек

Самый низкий суточный прирост заболеваемости коронавирусом с конца апреля зафиксировал оперативный штаб. По его данным, за минувшие сутки в России выявлено 6,37 тысячи случаев COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6368 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что за три последних месяца наименьшее значение до этого было зафиксировано 1 июля - 6,5 тысячи.

Умерли за сутки 198 пациентов. Всего же за время пандемии в России стали жертвами коронавируса 10 494 человека. Вылечились от коронавируса 463 880 пациентов - 9 551 выписан за последние сутки.

В сообщении оперштаба отмечается, что за сутки в Калмыкии, Ненецком АО и Крыму не зафиксировано прироста COVID-19. В Москве и Подмосковье прирост составил 0,3%.

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