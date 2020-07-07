В "Роскосмосе" прояснили ситуацию с задержанием советника Рогозина

Экс-журналиста подозревают в госизмене
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что задержание советника Дмитрия Рогозина не касается его работы в госкорпорации.
Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене.
"На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", - сообщается на ее сайте.
Ранее Сафронов работал журналистом в "Коммерсанте" и "Ведомостях". Советником главы "Роскосмоса" он стал 18 мая. Сафронов выстраивал стратегию информационной политики внутри компании и курировал некоторые специальные программы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: