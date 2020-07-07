В "Роскосмосе" прояснили ситуацию с задержанием советника Рогозина

Экс-журналиста подозревают в госизмене

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что задержание советника Дмитрия Рогозина не касается его работы в госкорпорации.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене.

"На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", - сообщается на ее сайте.

Ранее Сафронов работал журналистом в "Коммерсанте" и "Ведомостях". Советником главы "Роскосмоса" он стал 18 мая. Сафронов выстраивал стратегию информационной политики внутри компании и курировал некоторые специальные программы.

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