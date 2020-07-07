Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Таллин помогает Киеву "восстановить суверенитет"

Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова. Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.

"Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", - заявил глава Минобороны Юри Луйк. По его словам, Эстония последовательно и твердо проводит такую политику в отношении Украины, считая, что ее "суверенитет и территориальная целостность должны быть восстановлены".

Транспортные расходы по доставке пистолетов Макарова - почти 7 тысяч евро - оплатит Эстония. При этом главный оружейник эстонских Сил обороны майор Ристо Партел пояснил, что Таллин отказался от использования этого оружия в связи с переходом на натовские стандарты, передает РИА Новости.

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