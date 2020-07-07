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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Саши Шемякина

12:13
  • вторник
  • 07 июля 2020

Мальчику требуется срочная помощь

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Александра Шемякина. Для семьи сумма неподъёмная - более 9 миллионов 700 тысяч рублей.

Саша борется с нейробластомой четвертой степени. Семь курсов химиотерапии, операция, лучевая терапия и пересадка костного мозга остановили развитие болезни, но не вылечили полностью. И теперь малыш срочно нуждается в иммунотерапии.

Собрать нужную сумму помогли вы — зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто откликнулся. Слова благодарности от мамы:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Мы выражаем Вам огромную благодарность за Ваш вклад в здоровье нашего малыша! Даже не верится, что Саша с Вашей помощью начнет долгожданный курс лечения. Наша семья и окружающие нас люди еще раз убедились, что доброта и отзывчивость вокруг нас! Нет таких слов, которыми мы можем выразить признательность в помощи нашему сыну! Мы приложим все силы, чтобы победить болезнь и вырастить нашего Сашу достойным, добрым и отзывчивым человеком! Спасибо и низкий Вам поклон от папы и мамы Саши Шемякина! С уважением, родители Саши".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Саша Шемякин
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