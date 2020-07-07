Москвичей предупредили об опасном солнце

В столице высокий уровень ультрафиолетового излучения

Жителей столицы предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения. По данным метеорологов, 7 и 8 июля лучше защищаться, если приходится долгое время находиться на солнце.

Специалисты советуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, головной убор, обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Длительное воздействие солнечных лучей может провоцировать солнечные ожоги, рак кожи, вызывает ускоренное старение, приводит к болезням глаз

"Седьмого и восьмого июля в Москве и области индекс ультрафиолетового излучения высокий: 6-7 баллов, лишь на севере Московской области УФИ чуть ниже, 5 баллов… При индексе УФИ в пределах от 3 до 7 требуется защита при пребывании на солнце", - говорится в сообщении на портале "Метеоновости".

Эксперты предупреждают: особенно уязвимы перед вредным действием УФ-лучей дети и подростки - юная кожа более чувствительна. Рискуют также люди со светлой кожей. Специалисты советуют защищать лицо, носить широкополые шляпы или зонты и обязательно пользоваться солнцезащитными средствами.

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