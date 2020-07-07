Депутат МГД Головченко напомнил об опасности борщевика и необходимости борьбы с ним

Проблему распространения борщевика можно решить только комплексно

Каждый год в летний период больницы принимают десятки человек, пострадавших при попытке избавиться от борщевика. Депутат Мосгордумы Валерий Головченко в интервью "АиФ" отметил, в частности, неэффективность широко применяемого выкашивания как метода уничтожения борщевика, отметив, что покос позволяет лишь не допустить его распространения.

"У нас народные методы совпадают с научными, с теми методами, которые всецело применяют службы коммунального хозяйства, а именно используется активно выкашивание. Но в данном случае принцип "из сердца вон и с глаз долой" не работает абсолютно. Борщевик хоть и не размножается через корневую систему, но при этом корень его остается жить в земле. И на следующую весну, а то и в этом же году он даст абсолютно сильные и еще даже более мощные побеги, чем даже были до скашивания. Поэтому скос — это как борьба с распространением может быть, но как борьба с уничтожением абсолютно неэффективно", - сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул также опасность борщевика и важность соблюдения мер предосторожности при работе на занятых этим растением территориях.

"Это очень важно заметить и предупредить граждан о том, что сок из стеблей борщевика и листвы крайне вреден. А при взаимодействии с солнечным светом ожоги достигают просто катастрофических масштабов. И очень важно, что даже если человек сам вышел на эту войну, то он должен быть в непромокаемой одежде", - отметил Головченко.

Депутат отметил и необходимость комплексного подхода к решению проблемы распространения этого опасного сорняка.

"Комплексно мы обязательно победим, и на это направлены многие усилия, в частности мои и нашей команды, чтобы внести законопроект об ответственности землевладельцев, у которых на территориях произрастает борщевик. И вторым шагом будет понимание масштаба бедствия, то есть когда борщевик растет на землях города, и последующая борьба с ним.

Как подчеркнул Головченко, все это предполагает изменения и в законодательной базе.

"Первый шаг — это изменения в законе, а второе — это бюджетные мероприятия. Идеальная борьба с борщевиком занимает не менее трех лет, то есть с первого выстрела, если использовать такую терминологию, до полной капитуляции пройдет три года. Чем раньше мы начнем, тем быстрее мы одержим победу. Три года мы косим, пашем, возделываем землю, там, где ее нельзя возделывать, например, там, где линии электропередач, мы обрабатываем гербицидами, но под строгим контролем Департамента природопользования, чтобы не отравить землю вообще. Здесь очень важна слаженная работа всех служб", - рассказал Валерий Головченко.

"Мы предполагаем ввести финансовую ответственность для юридических лиц, для таких лендлордов, для крупных землевладельцев, если они не борются с этим растением. Штрафы будут достигать 700 тысяч рублей. Уже на ближайшем заседании я доложу коллегам о проделанной работе и надеюсь на их поддержку", - подытожил депутат.

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