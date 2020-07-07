Самойлова и Джиган устроили романтическую фотосессию с животными

Они словно очутились в сказке

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова по-прежнему не сделали никакого официального заявления по поводу своего примирения. Еще совсем недавно мать четырех детей собиралась уйти от мужа и начать жизнь с нового листа, а теперь она устраивает семейные фотосессии в "стране чудес". Как будто никаких скандалов и не было.

На днях Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми посетили конное ранчо и оленью ферму. Модель наделала много видео и фото, позируя в разных нарядах. То снимется верхом на коне, то в окружении оленей, то босиком на лесной тропинке...

"Просто сказочные фотки, даже жалко их в карусель убирать, - написала Самойлова в Instagram. - Я, по-моему, лет 5 не фоткалась с фотографом для себя и от души, всегда съемки только по работе были".

Джиган опубликовал у себя снимок, на котором он прижимает жену к себе. Рядом стоит олень с величественными рогами. "Настроение", - написал рэпер на английском языке.

Интернет-пользователи восхитились опубликованными кадрами и порадовались, что семья снова вместе. Правда, некоторые юзеры возмущены тем, что Самойлова так ничего и не объяснила. Действительно ли она хотела развестись? Как ей удалось простить супруга? Может, все это было только ради пиара?

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и, судя по всему, вымолил у нее прощение. 15 июня стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон.

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