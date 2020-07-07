ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самойлова и Джиган устроили романтическую фотосессию с животными

12:31
  • вторник
  • 07 июля 2020

Они словно очутились в сказке

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова по-прежнему не сделали никакого официального заявления по поводу своего примирения. Еще совсем недавно мать четырех детей собиралась уйти от мужа и начать жизнь с нового листа, а теперь она устраивает семейные фотосессии в "стране чудес". Как будто никаких скандалов и не было. 
Джиган и Самойлова красиво отметили свое примирение

На днях Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми посетили конное ранчо и оленью ферму. Модель наделала много видео и фото, позируя в разных нарядах. То снимется верхом на коне, то в окружении оленей, то босиком на лесной тропинке...  

"Просто сказочные фотки, даже жалко их в карусель убирать, - написала Самойлова в Instagram. - Я, по-моему, лет 5 не фоткалась с фотографом для себя и от души, всегда съемки только по работе были". 

 

Джиган опубликовал у себя снимок, на котором он прижимает жену к себе. Рядом стоит олень с величественными рогами. "Настроение", - написал рэпер на английском языке. 

Интернет-пользователи восхитились опубликованными кадрами и порадовались, что семья снова вместе. Правда, некоторые юзеры возмущены тем, что Самойлова так ничего и не объяснила. Действительно ли она хотела развестись? Как ей удалось простить супруга? Может, все это было только ради пиара? 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и, судя по всему, вымолил у нее прощение. 15 июня стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джиган с супругой Оксаной Самойловой
Джиган с супругой Оксаной Самойловой
Младшая дочь знаменитой пары
Младшая дочь знаменитой пары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.