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Кабмин продлил выплату повышенного пособия по безработице

12:43
  • вторник
  • 07 июля 2020

После августа величина минимального пособия снизится до 1 500 рублей

Правительство продлило выплаты повышенных пособий по безработице до августа. Как сказано в постановлении кабмина, опубликованном на официальном сайте, минимальный размер выплат составит 4500 рублей. Затем величина минимального пособия снизится до 1 500 рублей.
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 "Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 руб. При этом минимальная величина пособия в мае-августе устанавливается в размере 4 500 руб.", - говорится в постановлении.

На тот же срок продлены и другие меры поддержки. Сохраняется максимальный размер пособия в 12 130 рублей для граждан, потерявших работу с 1 марта 2020 года. До августа продлены и выплаты в 3 000 рублей на детей, чьи родители остались без работы.

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