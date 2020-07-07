Появилось видео пожара на складе с автомобилями в Москве

Здание частично обрушилось

Склад с автомобилями загорелся на западе Москвы. Огонь охватил 750 квадратных метров площади ангара на втором Сетуньском проезде.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 11:41. На место происшествия были направлены 20 пожарных расчетов. К их прибытию здание частично обрушилось.

По данным спасателей, людей на складе в момент возгорания не было, так что эвакуацию проводить не пришлось. Пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС.

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