Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"

В чем его обвиняют?

Следователи задержали советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Но там утверждают, что задержание не связано с текущей профессиональной деятельностью.

Сафронов стал советником Дмитрия Рогозина в середине мая, а до этого работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме военно-технического сотрудничества и космических программах.

Между тем в Сети появилось видео задержания Сафронова. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, пишет сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

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