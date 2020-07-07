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Дочь Шнурова показала фото с мужем-барменом

13:06
  • вторник
  • 07 июля 2020

Они вместе уже шесть лет

26-летняя Серафима Шнурова-Астанина, дочь музыканта Сергея Шнурова, опубликовала в Instagram редкое фото с мужем - барменом Вячеславом Астаниным. 
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Супруги отметили день рождения подруги. Они прокатились на лодке по Неве и сделали несколько романтических кадров на фоне заката. 

Серафима и Вячеслав начали встречаться шесть лет назад. В 2016 году они поженились. Как пишет kp.ru, несколько лет назад девушка потеряла ребенка на ранних сроках беременности. 

Серафима - дочь музыканта от его первой жены, Марии Исмагиловой. Девушка работает графическим дизайнером. Долгое время она не общалась с отцом, который ушел из семьи, когда ей было четыре года. Сейчас они хорошо ладят. Серафима нередко публикует фото с отцом.

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