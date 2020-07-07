Появились подробности задержания советника главы "Роскосмоса"

Последние данные по делу

Во вторник в Москве по обвинению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. По версии следствия, он работал не только на российскую корпорацию, но и сотрудничал с иностранной разведкой - выдавал сведения, представляющие государственную тайну.

Солнечное утро, московская улица. Во время задержания подозреваемый Иван Сафронов ведёт себя спокойно – не возмущается, не спорит, делает всё, что требуют оперативники. По данным ФСБ, так же чётко советник главы Роскосмоса выполнял свои обязательства перед другим – неофициальным – работодателем – одной из спецслужб блока НАТО. Которой поставлял секретную информацию – сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Так как речь идёт о данных, содержащих государственную тайну, обвинение в госизмене – почти единственное, что известно об этом деле. Кратким комментарием ограничились в администрации президента.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов... Мы знаем, что наши контрразведчики свою работу выполняют очень хорошо", - указали в Кремле.

На службу в Роскосмос Сафронов поступил всего два месяца назад. До этого работал журналистом, освещал деятельность правительства и президента. А позже стал специализироваться на темах ВПК и космических программ. В изданиях "Коммерсантъ" и "Ведомости", где Сафронов трудился с 2010 года, комментариев не дают. В квартире проходит обыск. Как сообщается, уже изъяты некие документы и электронные носители, представляющие для следствия "особый интерес". Защищать подозреваемого будет адвокат Олег Елисеев, известный по делу Варвары Карауловой – студентки, пытавшейся вступить в ряды сирийских террористов. По статье "Государственная измена" Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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