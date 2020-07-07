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Кремль прокомментировал задержание советника главы "Роскосмоса"

13:31
  • вторник
  • 07 июля 2020

Контрразведка работает качественно

Российская контрразведка качественно выполняет свою работу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене.
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Песков признался, что о деталях дела не осведомлен – так что не может ответить на вопрос, связано ли задержание с нынешней работой Сафронова, пишут "Аргументы Недели".

"К сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно", - сказал журналистам представитель Кремля.

В Федеральной службе безопасности ранее сообщили, что Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. При этом в "Роскосмосе" подчеркнули, что задержание советника главы корпорации не связано с его нынешней работой – журналист ранее работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".

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