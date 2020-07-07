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Десятки погибших: автобус со школьниками упал в воду в Китае

13:57
  • вторник
  • 07 июля 2020

Поиски пассажиров продолжаются

Растет число жертв аварии автобуса со школьниками в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу. Транспорт по неизвестным пока причинам пробил заграждение и упал в водохранилище в городе Аньшунь.
Появилось видео смертельного ДТП под Челябинском

По последним данным, число жертв инцидента возросло до 21 человека – ранее сообщалось о двоих погибших. Еще 15 детей пострадали.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, авария произошла 7 июля около 11.45 по местному времени (в Москве было около 7 часов утра). Автобус со школьниками опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище.

Спасатели уже подняли автобус из воды. Поисково-спасательная операция продолжается. Следователи выясняют причину аварии.

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