Завершился онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв"

Участники представили сотни разработок

IT - решения - для реальной жизни. Завершился второй онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв", сообщает "ТВ Центр".

Команды участников представили более 300 актуальных разработок. Среди них, например, аналитическая система оценки качества образования и алгоритм обработки почтовых адресов. Главная цель конкурса - найти специалистов, готовых заниматься развитием цифровой экономики. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Уровень конкуренции на конкурсе был очень большой. Потому что всё-таки тематика кейса была такая, что там нужно было применять серьезные сейчас технологии. И я думаю, что ценз входной был достаточно высокий, и уровень конкуренции был среди команд большой", - рассказал капитан команды "Sophia" Антон Стасенюк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"