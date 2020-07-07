Собянин осмотрел строительные работы на проспекте Генерала Дорохова

Работы ведутся на участке от Минской улицы до ТТК

До конца года в Москве полностью будет открыт проспект Генерала Дорохова. Сейчас строительные работы идут на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Во вторник объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Протяжённость этого отрезка южного дублёра Кутузовского проспекта более 6 километров. Одна из сложностей в том, что часть дороги проходит вдоль путей Киевского направления МЖД, где в будущем пройдёт четвёртый центральный диаметр. После открытия вылетной магистрали улучшится транспортная доступность инновационного центра "Сколково", ТПУ "Аминьевское шоссе" и станции метро "Минская".

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