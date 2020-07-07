Посетители усадьбы Архангельское смогут увидеть уникальные экспонаты

Выставка открылась еще до пандемии

В Архангельском снова можно увидеть роскошные экипажи князей Юсуповых, последних владельцев усадьбы. Выставку открыли ещё до пандемии, но рассмотреть экспонаты в деталях мало кто успел. Представлены не просто редчайшие кареты - настоящие произведения искусства, аналоги сохранились лишь в лучших европейских коллекциях. Чем ещё заняться в Архангельском?

Подмосковный Версаль открыт. Можно снова наслаждаться этой фантастической панорамой. Слушать шум фонтанов, гулять среди зеленых аллей.

Конечно, жизнь сейчас по новым правилам. У всех сотрудников проверяют температуру. В визит-центре - санитайзеры, рядом с кассами - разметка. Билеты, впрочем, рекомендуют покупать заранее, на сайте. Посещение разбили на сеансы. Открыты и парк, и колоннада, и парадные залы Дворца.

"Мы просим наших посетителей, чтобы они имели маску для посещения усадьбы. Конечно же, на свежем воздухе это необязательно. Но для посещения экспозиции ношение маски обязательно. Если посетитель забыл маску, то на кассе её любезно предложат в подарок", - рассказала заведующая сектором по работе с посетителями музея-усадьбы "Архангельское" Ирина Лысова.

Экскурсии пока проводят для небольших групп - так проще соблюдать дистанцию. Теперь, наконец, посетители смогут увидеть и выставку, открытую в Западном флигеле еще накануне всех ограничений. Исторические экипажи, принадлежавшие владельцам усадьбы - князьям Юсуповым. В том числе и подарок императора.

Музей здесь не только во Дворце или флигелях, но и под открытым небом. В Архангельском - одна из самых известных коллекций мраморной скульптуры - около 200 памятников. И посетителей очень просят ни в коем случае не трогать их руками. Не только потому, что во время пандемии это весьма опасно. Скульптуры - очень хрупкие. И такое тесное общение для них разрушительно.

Все последние годы в усадьбе продолжается масштабная реставрация. Многое уже сделано. Даже Быкова роща, долгое время находившаяся в весьма запущенном состоянии, сейчас абсолютно изменилась. 33 гектара лесного массива! Там появились дорожки, читальня, детские площадки. Планов на ближайшее время много. Закончить реставрацию Восточного флигеля. Открыть новый музей во дворце Каприз - с коллекцией юсуповского фарфора и возрожденные Ботанические оранжереи.

"В одной из оранжерей будет находиться лекторий и кинотеатр, в другой - такое пространство-трансформер, в основном, для новых выставочных экспозиций, и достаточно большой современный пункт питания, где мы сможем обслуживать группы до пятидесяти человек", - рассказал директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный.

А кроме того, посадят еще две тысячи роз! Этот коллекционный сорт вывели во Франции и назвали в честь музея-усадьбы - Архангельское. Он отличается большим количеством бутонов и цветёт все лето.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"