В Измайловском парке на деревьях создают рисунки

Акриловые краски безопасны и надежны

Рисовать - разрешается! В Измайловском парке создают фантастические картины - прямо на деревьях. Правда, только профессиональные художники и только с разрешения Мосприроды, передает "ТВ Центр".

Так участники московской акции "ПаркАрт" спасают деревья. Выбирают стволы, где содран кусок коры или же появилось дупло. Обрабатывают "больное" место дезинфицирующим составом, дыры заделывают цементным раствором и покрывают акриловой грунтовкой - всё, холст готов. Рисуют на нём тоже только акриловыми красками - они безопасны и надёжны.

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