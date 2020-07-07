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В Измайловском парке на деревьях создают рисунки

15:09
  • вторник
  • 07 июля 2020

Акриловые краски безопасны и надежны

Рисовать - разрешается! В Измайловском парке создают фантастические картины - прямо на деревьях. Правда, только профессиональные художники и только с разрешения Мосприроды, передает "ТВ Центр".

Так участники московской акции "ПаркАрт" спасают деревья. Выбирают стволы, где содран кусок коры или же появилось дупло. Обрабатывают "больное" место дезинфицирующим составом, дыры заделывают цементным раствором и покрывают акриловой грунтовкой - всё, холст готов. Рисуют на нём тоже только акриловыми красками - они безопасны и надёжны.

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Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунки на деревьях
Рисунки на деревьях
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