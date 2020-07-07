Путину доложили о работе "Почты России" в период пандемии

Президент встретился с главой организации Максимом Акимовым

Как работала "Почта России" в период пандемии и какие задачи стоят перед почтовым оператором сейчас? Об этом во вторник в Кремле Владимиру Путину доложил глава организации Максим Акимов, передает "ТВ Центр".

Путин: Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени. Как организована эта работа сейчас?

Акимов: Владимир Владимирович, в условиях эпидемии, как вы отметили, мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего, как федеральный оператор почтовой связи. Большая задача – это дать нашим клиентам новые продукты, новые решения, прежде всего для того, чтобы люди не посещали отделения почтовой связи в этот сложный период. Это доставка онлайн, бесконтактная доставка, мы продлили сроки, и в этом правительство и Минкомсвязи пошли нам навстречу, – продлили сроки хранения неполученных почтовых отправлений, посылок, товаров электронной коммерции с 30 до 60 дней, вдвое сократили стоимость услуги доставки курьером.

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