Жителей столицы предупредили о надвигающемся смерче

Ожидается гроза с градом

Атмосфера в столичном регионе неустойчивая, предупреждают синоптики. К вечеру в Москве, по прогнозам, ожидаются не просто грозы и ливни с градом, но и локальные смерчи.

"Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, смерчи затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона. Тишковец подчеркнул, что вычислить точную вероятность образования смерчей сложно, ситуация меняется каждый час, передает РИА Новости.

Ранее в центре "Фобос" заявили, что во второй половине дня 7 июля в Москве ожидаются ливни, грозы. А на западе региона возможен град.

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