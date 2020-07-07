Пострадавшим от COVID-19 компаниям спишут долги по кредитам

Закон принят Госдумой

Пострадавшим от пандемии коронавируса российским компаниям, которые сохранили в штате не менее 90% работников, спишут долги. Выданные им кредиты на возобновление деятельности признают безнадежными к взысканию. Соответствующий закон приняла в тертьем, окончательном чтении Госдума.

Долг признается безнадежным при выполнении некоторых условий. В частности, если кредит на возобновление деятельности был предоставлен предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Кроме того, если кредитной организации в 2020 или в 2021 году предоставлялась субсидия по процентной ставке, отмечается в документе.

Кабмин 16 мая принял постановление, в соответствии с которым весь долг по кредиту, включая проценты, будет списан полностью – но лишь в том случае, если компания функционирует, в отношении нее не введена процедура банкротства, а к 1 марта 2021 года число работников составит не менее 90% от обычного штата, передает ТАСС.

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