ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пострадавшим от COVID-19 компаниям спишут долги по кредитам

14:44
  • вторник
  • 07 июля 2020

Закон принят Госдумой

Пострадавшим от пандемии коронавируса российским компаниям, которые сохранили в штате не менее 90% работников, спишут долги. Выданные им кредиты на возобновление деятельности признают безнадежными к взысканию. Соответствующий закон приняла в тертьем, окончательном чтении Госдума.
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов

Долг признается безнадежным при выполнении некоторых условий. В частности, если кредит на возобновление деятельности был предоставлен предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Кроме того, если кредитной организации в 2020 или в 2021 году предоставлялась субсидия по процентной ставке, отмечается в документе.

Кабмин 16 мая принял постановление, в соответствии с которым весь долг по кредиту, включая проценты, будет списан полностью – но лишь в том случае, если компания функционирует, в отношении нее не введена процедура банкротства, а к 1 марта 2021 года число работников составит не менее 90% от обычного штата, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.