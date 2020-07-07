На станциях метро из-за жары раздают воду

Вечером ожидается гроза

Жара, ливни с грозами, смерч и град. Во вторник московская погода обещает показать почти всё, на что способна. В городе объявлен оранжевый уровень опасности, передает "ТВ Центр".

Самый раскалённый день этого лета - плюс 32. До абсолютного рекорда, правда, не дойдёт - он останется в 1972-м году, тогда в Москве было около 35. Из-за высокого ультрафиолетового излучения - 6-7 баллов - лучше держаться в тени, защищаться от солнца, чтобы не получить ожоги.

Спастись от зноя можно в "комнатах прохлады", которые устроены в центрах соцобслуживания, а ещё на вокзалах и в метро - там сегодня бесплатно раздают воду.

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